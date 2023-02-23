Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Таджикистана и Китая

На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На границе Таджикистана и Китая произошло землетрясение. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Также о землетрясении сообщает сейсмологическая служба Китая. По данным китайских сейсмологов, речь идет о толчке магнитудой 7,2.

«По данным Китайской сети землетрясений, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане (37,98 градуса северной широты и 73,29 градуса восточной долготы) в 8:37 по пекинскому времени 23 февраля 2023 года с глубиной залегания 10 километров», - сказано в сообщении ведомства.

Сообщается, что подземные толчки зарегистрированы на границе Таджикистана с Синцзян-Уйгурским автономным районом Китая.

Ранее сообщалось, что число погибших после землетрясений в Турции выросло до 43 556 человек. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Напомним, в ночь на 20 февраля на границе Турции и Сирии произошло новое землетрясение магнитудой 6,4, оно затронуло провинцию Хатай и снова сопровождалось разрушениями и жертвами. В стране произошло несколько тысяч подземных толчков, ставших последствиями первого землетрясения, которое случилось 6 февраля.

Все о землетрясениях в Турции и Сирии в феврале 2023 года здесь на KP.RU.