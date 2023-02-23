Минэкономразвития: в России на неделе с 14 по 20 февраля годовая инфляция замедлилась до 11,36%

В России замедлилась годовая инфляция благодаря снижению цен на продукты. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Годовая инфляция в России замедлилась до 11,36% в течение недели с 14 по 20 февраля. Об этом свидетельствуют данные российского Минэкономразвития. Сообщается, что предыдущий показатель инфляции в годовом выражении составлял 11,61%.

«На неделе с 14 по 20 февраля 2023 года инфляция замедлилась до 0,06%, в годовом выражении - до 11,36%», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В обзоре о текущей ценовой ситуации, который подготовило Минэкономразвития, отмечается, что замедление инфляции произошло благодаря снижению цен на продукты. Также медленнее стали расти цены на фрукты и овощи.

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