В Киеве испугались песни «Катюша» в исполнении российского военного

Во время митинга-концерта в Лужниках российский военный спел песню, которая напугала киевских чиновников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исполненная российским военным во время митинга-концерта в «Лужниках» версия песни «Катюша» напугала киевских правительственных чиновников. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко расценил строки из песни как якобы исходящую от России угрозу для Германии.

«Германия, внимание! Россияне уже поют о флаге над Берлином», - цитирует РИА Новости высказывание Геращенко в социальных сетях.

Напомним, митинг-концерт на стадионе «Лужники» в Москве прошел в среду 22 февраля. Он был посвящен Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие более 200 тысяч человек.

Во время концерта командир первого разведывательного взвода разведывательной роты Николай Романенко спел в стиле рэп вариацию на тему известной военной песни «Катюша». Украинского министра напугала фраза о «красном флаге над Берлином». Видимо, украинский чиновник не учел, что в оригинальной и многих последующих версиях «Катюши» речь идет о событиях Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил с обращением на концерте в «Лужниках» 22 февраля 2023 года.

На концерте в «Лужниках» выступили Григорий Лепс, Олег Газманов, «Любэ», SHAMAN, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Владимир Машков и другие звезды. Трансляция концерта здесь на KP.RU.