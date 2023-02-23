Роскосмос запланировал запуск станции «Луна-25» на июль 2023 года

Россия отправит к Луне космический аппарат летом 2023 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российская госкорпорация Роскосмос запланировала запуск автоматической станции «Луна-25» на середину июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«Запуск космического аппарата «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13.07.2023», - цитирует сообщение Роскомоса ТАСС.

Напомним, ранее запуск автоматической станции «Луна-25» планировался на июль 2022 года. Позже он был перенесен на 2023 год.

«Луна-25» — это проект по запуску российской посадочной автоматической межпланетной станции для исследования верхнего слоя поверхности в районе южного полюса Луны, лунной экзосферы и отработки технологий посадки и забора грунта.

Это будет первая за 46 лет отечественная миссия к Луне.

Предполагается, что следующая за «Луной-25» миссия – «Луна-26» – состоится, предположительно в 2024 году. Это будет картографическая миссия. В 2025 году на спутник Земли отправится станция «Луна-27» – она будет исследовать грунт. Отправка «Луны-28» для забора лунного грунта и отработки схемы посадки российских космонавтов ожидается в 2027-2028 годах.