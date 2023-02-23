Минобороны РФ: Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья

Российское Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации на границе с Приднестровьем. Фото: REUTERS

Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. Об этом сообщает российское Минобороны.

По данным российского оборонного ведомства, провокация будет осуществлена в ближайшее время военнослужащими ВСУ и боевиками националистического батальона «Азов»*.

«В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья», - сообщается в Telegram-канале МО России.

Российское оборонное ведомство заявило, что внимательно отслеживает ситуацию.

Ранее сообщалось, что ВСУ за два часа выпустили по Донецку более 30 снарядов натовского калибра.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие сбили украинский самолет, который летел в направлении Новой Каховки с целью обстрелять этот населенный пункт.

Тем временем омбудсмен Сердюкова рассказала о желании пленных украинских солдат остаться в ЛНР. Военнослужащие ВСУ отказываются от включения их в списки на обмен пленными.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.