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НовостиВ мире23 февраля 2023 4:03

ПВО Израиля перехватили пять из шести выпущенных из сектора Газа ракет

Сирены воздушной тревоги звучали в Ашкелоне, Сдероте и районах на юге Израиля
Мария ПАВЛОВА
В Израиле ПВО сбили пять из шести выпущенных из сектора Газа ракет.

В Израиле ПВО сбили пять из шести выпущенных из сектора Газа ракет.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильские системы противовоздушной обороны перехватили пять выпущенных из сектора Газа ракет. Всего было выпущено шесть ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского оборонного ведомства.

«После сообщения об активации системы оповещения было зафиксировано шесть запусков ракет из сектора Газа по Израилю. Система ПВО перехватила пять ракет, еще одна упала в открытой местности», - цитирует агентство сообщение Армии обороны Израиля.

В четверг 22 февраля в Ашкелоне, Сдетоте и районах на юге Израиля была объявлена воздушная тревога.

В январе в Израиле в результате стрельбы тяжелые ранения получили два человека – отец и сын. Молодой человек был госпитализирован и находится в нестабильном состоянии, 59-летний мужчина – в тяжелом, но стабильном.

Ранее сообщалось, что ВСУ за два часа выпустили по Донецку более 30 снарядов натовского калибра.