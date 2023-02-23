ПВО Израиля перехватили пять из шести выпущенных из сектора Газа ракет

В Израиле ПВО сбили пять из шести выпущенных из сектора Газа ракет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильские системы противовоздушной обороны перехватили пять выпущенных из сектора Газа ракет. Всего было выпущено шесть ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского оборонного ведомства.

«После сообщения об активации системы оповещения было зафиксировано шесть запусков ракет из сектора Газа по Израилю. Система ПВО перехватила пять ракет, еще одна упала в открытой местности», - цитирует агентство сообщение Армии обороны Израиля.

В четверг 22 февраля в Ашкелоне, Сдетоте и районах на юге Израиля была объявлена воздушная тревога.

В январе в Израиле в результате стрельбы тяжелые ранения получили два человека – отец и сын. Молодой человек был госпитализирован и находится в нестабильном состоянии, 59-летний мужчина – в тяжелом, но стабильном.

Ранее сообщалось, что ВСУ за два часа выпустили по Донецку более 30 снарядов натовского калибра.