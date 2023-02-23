Советник Пушилина навал Артемовск центром утилизации украинских войск Фото: REUTERS

Оборона Артемовска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается, однако ежедневно украинские войска теряют много жизней. Такое заявление сделал советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, заявив, что все это ведет к единственно возможному итогу - потере города для украинских военных.

«Они его обороняют, но в любом случае его потеряют. Потому что, во-первых, за нами — правда, и мы сильнее. Артемовск стал центром утилизации ВСУ, где ежедневно они утилизируют свою живую силу», - заявил помощник главы ДНР в беседе с РИА Новости.

Гагин отметил, что обстановку не сможет исправить даже переброска нацбатальонов в район Артемовска.

Напомним, днем ранее, Гагин заявил, что российские войска ведут бои практически в центре Артемовска, отметив, что украинская армия будет вынуждена сдать город.