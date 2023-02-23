Что произошло в ночь на 23 февраля

На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На границе Таджикистана и Китая произошло землетрясение. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Также о землетрясении сообщает сейсмологическая служба Китая. По данным китайских сейсмологов, речь идет о толчке магнитудой 7,2.

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