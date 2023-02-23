Байден уверен в возможности разрешить ситуацию с выходом России из ДСНВ Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в договоре о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ) «большой ошибкой», выразив уверенность, что с этим смогут «разобраться».

«Большая ошибка делать это. Не очень ответственный шаг … Я уверен, что мы сможем с этим разобраться», - сказал глава Белого дома в интервью ABC News перед вылетом из Польши в Вашингтон, отметив также, что не считает, что президент России Владимир Путин «размышляет о применении ядерного оружия или чего-то подобного».

Напомним, российский лидер в своем послании Федеральному Собранию РФ во вторник, 21 февраля, объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических ядерных вооружениях. Позже в Кремле заявили, что Москва будет готова вернуться к выполнению ДСНВ, когда Запад будет готов принимать во внимание ее озабоченности.