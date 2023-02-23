Советник Пушилина рассказал об обстановке на артемовском и угледарском направлениях Фото: REUTERS

Советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявив, что на артемовском и угледарском направлениях украинские войска теряют живую силу и технику, а также разворовывают финансовую помощь, которую Киев получает от западных стран.

«На особо горячих направлениях, таких как артемовское, угледарское направление, у противника сейчас нет ощутимых успехов. Они, наоборот, на этих направлениях ежедневно теряют достаточно большое количество живой силы», - приводит РИА Новости слова советника главы ДНР, который отметил, что в данной ситуации «боевая инициатива» на стороне российских военных.

По словам Гагина, украинские военные теряют технику в не меньших объемах. Единственным результатом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) он назвал «катастрофические, чудовищные потери в живой силе», уточнив, что «это сотни тысяч потерь, это очень существенно».

Напомним, Гагин также навал Артемовск центром утилизации украинских войск, заявив, что ВСУ потеряют этот город в любом случае.