Армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по территории сектора Газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 23 февраля, нанесла удары по территории сектора Газа. Об этом сказано в заявлении в пресс-службы ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удар в секторе Газа. Подробности позже», - сказано в заявлении.

Отмечается, что удары были нанесены по расположенным в центральной и северной частях сектора Газа местам производства оружия, а также военному комплексу, принадлежащему палестинскому движению ХАМАС.

Уточняется, что военный комплекс расположен недалеко от мечети, гостиницы, полицейского участка, а также поликлиники и школы. Армия Израиля назвала это свидетельством того, как ХАМАС «эксплуатирует гражданское население Газы, преднамеренно размещая свое вооружение в центре жилых районов».

Ранее сообщалось о том, что ПВО Израиля перехватили пять из шести ракет, выпущенных из сектора Газа.