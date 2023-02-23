Сын экс-президента Украины Януковича перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию

Александр Янукович. Фото: Корреспондент.net

Александр Янукович, сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, принял решение перевести свой бизнес под российскую юрисдикцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Как сообщается, компания «МАКО Холдинг», которая принадлежит Александру Януковичу, еще 17 января 2023 года, подала заявление о внесении данных в российский реестр юридических лиц. Сообщении приняла межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Донецкой Народной Республике (ДНР).

На данный момент компания, а также ее структуры, зарегистрирована в Донецке. До перехода под российскую юрисдикцию группа компаний «МАКО» была под юрисдикцией украинских властей, а базировалась де-юре в Краматорске.

Сегодня компания «МАКО Холдинг», которая работала на рынке Украины с 2006 года, занимаясь строительством и управлением гостиничной недвижимостью, находится под санкциями Евросоюза и США.

Напомним, в начале февраля на Украине лишили гражданства несколько человек, занимавших министерские посты во время президентства Януковича.