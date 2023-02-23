Экс-советник президента США Флинн заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей Фото: REUTERS

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, который был советником президента США по национальной безопасности во времена администрации Дональда Трампа, заявил, что российский президент Владимир Путин поддерживает и продвигает ценности, которые западные страны давно пытаются разрушить.

«Восхищает, что президент России говорит о боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает», - написал в Twitter экс-советник президента США.

Напомним, президент России в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации во вторник, 21 февраля, призвал открыть Священное писание или же книги других мировых религий, отметив, что везде говорится о том, что семья является союзом мужчины и женщины. При этом он отметил, что западные священники дошли до благословения однополых браков, а также заявил, что издевательство над детьми и педофилия стали нормой на Западе.