Шойгу приказал провести артиллерийские салюты в честь 23 февраля в городах-героях России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу издал приказ по случаю Дня защитника Отечества, поздравив с праздником военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы, а также приказал провести артиллерийские салюты в честь 23 февраля в городах-героях России.

«В этот день мы вспоминаем героические страницы истории нашей страны, чествуем тех, кто в разные времена сражался за свободу и независимость Родины», - сказано в приказе главы военного ведомства, который заявляет, что во все времена армия и флот России надежно стояли на страже Родины.

Шойгу подчеркивает, что на сегодняшний день личный состав Вооруженных сил (ВС) России продолжает боевые традиции предшественников, которые выполняли ответственные задачи по обеспечению безопасности страны.

Согласно приказу, артиллерийские салюты пройдут в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Мурманске, Новороссийске, Волгограде, Керчи, Смоленске, Туле.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив преемственность поколений российских воинов, а также укрепление обороноспособности страны.