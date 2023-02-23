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НовостиПолитика23 февраля 2023 7:43

ВЦИОМ: 78% смотревших послание Владимира Путина Федеральному собранию считают, что он был искренен

Многие опрошенные зрители назвали выступление российского президента интересным
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Многие опрошенные зрители назвали послание интересным

Многие опрошенные зрители назвали послание интересным

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство россиян (78%), которые смотрели послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ, сочли, что глава государства был искренен и честен с аудиторией. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Многие опрошенные зрители (82%) назвали послание интересным, из них более половины (52%) уточнили, что им было интересны все заявление российского лидера, а треть респондентов сказали, что интересной была большая часть выступления.

Большинство респондентов (88%) также заявили, что глава государства обозначил свою позицию четко и понятно, а почти половина (41%) сказали, что поднятые в послании вопросы были важными и значимыми.

Положительное впечатление от выступления президента России, согласно опросу, осталось у 81% зрителей. Только 10% опрошенных зрителей заявили, что послание главы государства оставило скорее отрицательные впечатления.

Напомним, Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля. Как писал сайт KP.RU выступление длилось 1 час и 45 минут.