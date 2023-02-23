ВЦИОМ: 78% смотревших послание Владимира Путина Федеральному собранию считают, что он был искренен

Многие опрошенные зрители назвали послание интересным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство россиян (78%), которые смотрели послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ, сочли, что глава государства был искренен и честен с аудиторией. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Многие опрошенные зрители (82%) назвали послание интересным, из них более половины (52%) уточнили, что им было интересны все заявление российского лидера, а треть респондентов сказали, что интересной была большая часть выступления.

Большинство респондентов (88%) также заявили, что глава государства обозначил свою позицию четко и понятно, а почти половина (41%) сказали, что поднятые в послании вопросы были важными и значимыми.

Положительное впечатление от выступления президента России, согласно опросу, осталось у 81% зрителей. Только 10% опрошенных зрителей заявили, что послание главы государства оставило скорее отрицательные впечатления.

Напомним, Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля. Как писал сайт KP.RU выступление длилось 1 час и 45 минут.