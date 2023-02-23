Марочко сообщил об укреплении позиций ВСУ на Купянском и Красно-Лиманском направлениях Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливают свои позиции на Купянском и Красно-Лиманском направлениях.

Он уточнил, что усиление украинских сил зафиксировала российская разведка.

- Вторая и третья линия обороны противника на этих направлениях усилена противотанковыми огневыми средствами, ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс), а также личным составом, - уточнил Марочко ТАСС.

До этого Марочко рассказывал, что потери украинских сил в Артемовске растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью. По его словам, на этом фоне в украинской армии увеличиваются "панические настроения", в том числе у офицерского состава.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что только за январь 2023 года украинские войска потеряли более 6,5 тысяч военнослужащих, а также 26 самолетов и 7 вертолетов.