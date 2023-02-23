В МИД Испании исключили возможность отправки военных НАТО на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях. Такое заявление сделал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Ни при каком сценарии не планируется ни со стороны правительства Испании, ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО наличие солдат ни испанских, ни европейских, ни НАТО на Украине», - заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью агентству EFE, отметив, что это обстоятельство «должно быть предельно ясным».

Альбарес назвал всю военную помощь, которую западные страны оказывают Киеву, «оборонным материалом», отметив, что все государства Запада «едины в том, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Напомним, днем ранее, 22 февраля, украинский пленный рассказал о британских стрелках, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, отметив, что британцы вооружены РПГ «Муха», «Джавелинами».