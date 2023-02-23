В Минобороны Греции заявили, что страна не будет передавать Украине ЗРК С-300

В Минобороны Греция заявили, что не будет передавать Украине ЗРК С-300 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Афины не будут передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, базирующиеся на греческом острове Крит. Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, указав на то, что такой шаг ослабил бы оборону страны перед угрозами со стороны Турции.

«Никоим образом не можем этого сделать, ослабляя свою систему обороны», - сказал глава военного ведомства в интервью телеканалу ERT 1, отвечая на вопрос, не просил ли госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Афины передать ЗРК С-300 Киеву.

Панайотопулос заявил, что комплексы прибыли в страну «по определенным причинам», подчеркнув, что до тех пор, «пока эти причины существуют», Греция не намерена давать согласие «ни на какое ослабление нашей системы обороны».

По его словам, сейчас поддержка ЗРК С-300 в Греции стала сложнее. «Если мы достигнем пункта, когда поддержка этих систем станет невозможной, мы либо решим проблему их поддержки, либо заменим их», - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Афины передали Киеву боеприпасы и 20 БМП-1, подтвердив свою готовность и дальше поставлять вооружение Украине.