Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 февраля 2023 9:39

Экс-посол Мельник призвал немецкого канцлера Шольца перейти все красные линии по Украине

Он также попросил обеспечить ВСУ всеми доступными системами вооружения
София ГОНЧАРОВА
Экс-посол Мельник призвал немецкого канцлера Шольца перейти все красные линии по Украине

Экс-посол Мельник призвал немецкого канцлера Шольца перейти все красные линии по Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что политика канцлера Германии Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву носит зигзагообразный курс. Об этом пишет издание Welt.

- Объявив о помощи Украине через два дня после начала конфликта канцлер совершил "эпохальное нарушение табу". Но его реализация сильно запаздывает и напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, - считает украинский чиновник.

Также Мельник призвал Шольца перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить ВСУ всеми доступными системами вооружения.

Ранее Мельник заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не хватает мужества и лидерства. Также он до этого критиковал главу немецкого правительства за промедление с поставкой тяжелого вооружения Украине. Кроме того, Мельник выступал с заявлением, что Шольц проявляет нерешительность в отношении Киева и "вяло реагирует на события".