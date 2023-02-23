Экс-посол Мельник призвал немецкого канцлера Шольца перейти все красные линии по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что политика канцлера Германии Олафа Шольца в отношении поставок оружия Киеву носит зигзагообразный курс. Об этом пишет издание Welt.

- Объявив о помощи Украине через два дня после начала конфликта канцлер совершил "эпохальное нарушение табу". Но его реализация сильно запаздывает и напоминает зигзагообразный курс со многими откатами, - считает украинский чиновник.

Также Мельник призвал Шольца перейти все самопрочерченные красные линии и обеспечить ВСУ всеми доступными системами вооружения.

Ранее Мельник заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не хватает мужества и лидерства. Также он до этого критиковал главу немецкого правительства за промедление с поставкой тяжелого вооружения Украине. Кроме того, Мельник выступал с заявлением, что Шольц проявляет нерешительность в отношении Киева и "вяло реагирует на события".