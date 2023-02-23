Посольство Швейцарии в Москве оцеплено из-за пакета с предметами, похожими на гранаты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Швейцарии, расположенное в центре Москвы, было оцеплено в четверг, 23 февраля, из-за обнаружения пакета с предметами, похожими на гранаты РГД-5.

«Возле здания посольства Швейцарии в Москве в переулке Огородной Слободы обнаружен пакет с двумя предметами, похожими на гранаты РГД-5. В настоящее время территория оцеплена", - приводит ТАСС заявление, сделанное в правоохранительных органах.

Отмечается, что на данный момент обстановка на месте спокойная. На месте работают саперы и сотрудники полиции. Посольство Швейцарии отказалось комментировать данную информацию.

Напомним, в ноябре прошлого года на одной из детских площадок на улице Ляпидевского в Москве был обнаружен предмет, крайне напоминающий боевую гранату. Его обнаружили лежащим в снегу, во дворе жилого дома около места, где играют дети. Детская площадка и двор были оцеплены, а к месту обнаружения потенциально опасного объекта приехали саперы.