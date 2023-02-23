Global Times: Отношения России и Китая принесут пользу всему миру Фото: REUTERS

Стабильные отношения Российский Федерации и Китая пойдут на пользу всему миру, говорится в статье издания Global Times.

- Перед лицом хрупкой и нестабильной ситуации в области международной безопасности ... здоровое и стабильное развитие отношений (РФ и КНР) полезно для мира во всем мире, - говорится в публикации.

По мнению автора заметки, западные страны жалуют разрушить отношения Москвы и Пекина посредством украинского конфликта. Там также акцентируется внимание на том, что китайская сторона всегда стремится к открытому развитию отношений с другими странами.

Днем ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И заявлял, что Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией. Кроме того, стало известно, что Россия и Китай договорились вместе противостоять запугиваниям.