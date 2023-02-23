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НовостиПолитика23 февраля 2023 10:38

Финляндия передаст Украине три танка "Leopard 2"

Украинская сторона получит технику в рамках 13-го пакета военной помощи
София ГОНЧАРОВА
Финляндия передаст Украине три танка "Leopard 2"

Финляндия передаст Украине три танка "Leopard 2"

Фото: REUTERS

В Министерстве обороны Финляндии сообщили, что страна передаст Украине три танков "Leopard 2".

Как уточнили в военном ведомстве, украинская сторона получит технику в рамках 13-го пакета военной помощи.

- В рамках международного сотрудничества ... Финляндия передаст украинской стороне три танка "Leopard 2", а также проведёт обучение по использованию и обслуживанию данной техники, - говорится в сообщении Минобороны Финляндии.

В начале этого года президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности своей страны обучать украинских военных и поставлять танки Киеву. По его мнению это необходимая мера, которая позволит создать в Европе большое танковые подразделение для нужд украинской стороны.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщал о готовности Штатов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы сподвигнуть Германию к поставкам танков "Leopard 2".