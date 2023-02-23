Желающих выехать в Россию из Прибалтики украинцев принудительно мобилизуют Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинцев призывного возраста, которые пытаются попасть на территорию России из Прибалтики и Польши, принудительно мобилизуют в украинскую армию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Как заявил собеседник издания, выезжающих в Россию из Латвии, Литвы, Эстонии, и Польши в Белоруссию мужчин в возрасте 18–55 лет задерживают на границе, после чего сопровождают в посольства Украины данных стран. Далее задержанных отправляют на Украину, где их в обязательном порядке мобилизуют в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Отмечается, что такое же правило распространяется и на украинских граждан, которые следуют из России в страны Европейского союза. «Обратно выехать на территорию России они уже не могут», - заявил источник издания.

Напомним, сегодня, 23 февраля, стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об отправке в зону спецоперации сотрудников военкоматов, на замену которым придут пострадавшие украинские солдаты.