Сергей Цивилев: «Мы постарались сделать все возможное, чтобы юные спортсмены чувствовали себя комфортно и безопасно»

В Кузбассе стартовали II зимние Международные спортивные Игры «Дети Азии»

«Официальная церемония открытия Игр состоится 25 февраля, а сегодня – старт соревнований! К этому событию в регионе проведена большая подготовительная работа. Мы постарались сделать все возможное, чтобы юные спортсмены, которые приезжают в Кузбасс, чувствовали себя комфортно и безопасно. В их распоряжении – лучшие спортивные площадки региона. Желаю юным атлетам честной спортивной борьбы, а болельщикам – положительных эмоций», – заявил Сергей Цивилев.

На Игры приедут всего около тысячи двухсот юных спортсменов, тренеров, а также представителей официальных делегаций из Армении, Афганистана, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Ливана, Белоруссии, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана.

Нашу страну на состязаниях представят команды из восьми регионов: Москвы, республик Татарстан, Башкортостан и Саха (Якутии), Кузбасса, сборные Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов.

Во время состязаний, которые продлятся до 5 марта, между 827 спортсменами будут разыграны 57 комплектов медалей

Руководитель дирекции «Дети Азии 2023» в Кузбассе Алексей Пузынин пояснил, что на Играх в соревнованиях по горнолыжному спорту и хоккею появилось разделение начального и спортивного уровня подготовки. Также есть демонстрационный вид спорта по волейболу на снегу. Потому медали победителей и призеров Игр будут двух видов – стандартные и малые.

«Обладатели золотых медалей во всех видах спорта, в том числе демонстрационных, вместе с медалью получат также значок чемпиона», – добавил Алексей Пузынин.

Завтра состоится первый хоккейный матч. В группе А сыграют команды Кузбасса и Дальневосточного федерального округа. Игра пройдет на новокузнецкой арене «Кузнецкий лед»

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Международные спортивные Игры «Дети Азии» проходят в России с 1996 года. В том году впервые в истории в состязания принимают сразу четыре кузбасских территории – Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и Таштагольский район.

В программе соревнований – лыжные гонки, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), керлинг, фигурное катание, хоккей, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт и волейбол на снегу.

Также впервые в рамках этих международных соревнований пройдут демонстрационные соревнования по киберспорту.