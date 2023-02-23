Сенатор Пушков предложил Китаю пригрозить санкциями США в ответ на поставки оружия Тайваню Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил Пекину пригрозить Вашингтону санкционными ограничениями в ответ на поставки оружия Тайваню.

«США вновь предупредили Китай насчет поставок оружия России. В который раз. Почему бы Китаю не предупредить США насчет поставок оружия Тайваню? А если не послушают, пригрозить санкциями», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Пушков полагает, что подобный сценарий вполне может сработать в скором будущем. Как заявляет сенатор, после того как Китай примет санкционные ограничения в отношении Соединенных Штатов «мир вступит в новую эпоху».

Напомним, 17 февраля этого года Тайвань посетил заместитель помощника главы Пентагона Майкл Чейз, что стало первым с 2019 года визитом высокопоставленного чиновника военного ведомства США на этот остров. Тем временем Пекин призвал Вашингтон отказаться от риторики в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань».