В Минобороны РФ заявили об уничтожении более 210 боевиков ВСУ на донецком направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Минобороны РФ рассказали о ходе проведения специальной военной операции. По данным на 23 февраля 2023 года, за прошедшие сутки силы России уничтожили более 210 украинских боевиков на Донецком направлении. Также были выведены из строя 12 единиц техники. Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов противника в районе Авдеевки.

Таких результатов удалось достичь благодаря наступательным действиям штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск.

ВС России ликвидировали шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установку РСЗО «Град» и гаубицу Д-20.

Сообщается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено порядка 35 тыс. единиц военной техники и вооружения, среди которых 387 самолетов, 210 вертолетов, 3222 беспилотника, 405 зенитных ракетных комплексов, 7994 броневика, в том числе и танков, 1038 боевых машин РСЗО, 4189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8501 единица специальной военной автотехники.

Ранее Владимир Путин пообещал дать статус ветеранов боевых действий всем ополченцам Донбасса.