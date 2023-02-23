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НовостиПолитика23 февраля 2023 13:24

Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка украинскими военными

С диагнозом минно-взрывная травма девятеро из них находятся в стационаре, еще один спасатель проходит амбулаторное лечение
Мила ГЕНЬ
Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка украинскими военными

Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка украинскими военными

Фото: Мария ЛЕНЦ

В результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины 23 февраля пострадали 10 человек личного состава МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Республики. Большинство из них находятся в стационаре в состоянии средней и средне-тяжелой степени тяжести.

Под обстрелом оказались два отделения шестой пожарно-спасательной части. Они выполняли задачи прямого назначения в Петровском районе Донецка. К месту происшествия направили группу профильных специалистов.

Пострадавших госпитализировали. Один из спасателей находится в состоянии средне-тяжелой степени тяжести, состоянии еще восьми сотрудников МЧС оценивают как средней тяжести. Десятый спасатель проходит амбулаторное лечение. Всем пострадавшим поставлен диагноз минно-взрывная травма.

Также сообщается, что во время обстрела получила повреждения пожарная автоцистерна.

Ранее при обстреле в Белгородской области погибла 12-летняя девочка. Ее убило прилетевшим снарядом ВСУ.