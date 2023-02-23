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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 14:29

В Иране потерпел крушение вертолет с министром на борту

Министр спорта Ирана Хамид Саджади госпитализирован с незначительными травмами
Мила ГЕНЬ
В Иране потерпел крушение вертолет с министром на борту

В Иране потерпел крушение вертолет с министром на борту

Фото: REUTERS

Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Хамид Саджади, потерпел аварию при посадке на юге стране — в городе Бафт. Чиновника госпитализировали с незначительными травмами, сообщает агентство IRNA со ссылкой на очевидца крушения.

Сообщается, что всего в аварии пострадали 16 человек. Советник министра погиб на месте крушения.

При этом по данным, полученным от губернатора провинции Керман, в которой расположен город Бафт, в вертолете в момент аварии находилось 12 пассажиров. ЧП случилось во время взлета.

Всех пострадавших доставили в местную больницу. Состояние Хамида Саджади удовлетворительное, двое других пассажиров получили более серьезные повреждения.

Ранее KP.RU сообщал, что в окрестностях Сахалина потерпел крушение вертолет, в котором находился пилот и два пассажира. Выжил только один человек. Состояние пассажира оценивают как средне-тяжелое, ему сделана операция.