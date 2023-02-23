Российскую делегацию в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Членов российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ(Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям. Об этом журналистам сообщил посол в Австрии Дмитрий Любинский.

- От них (российских делегатов) при выдаче виз просили подписать документ, согласно которому они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которых нет в программе парламентской ассамблеи. ... это коснулось и сегодняшней церемонии (возложения цветов), - заявил дипломат РИА Новости.

Также агентство уточняет, что представители российских диппредставительств в Вене возложили к монументу два венка: один был от них самих, а другой - от делегации Федерального Собрания.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад памятник советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене подвергся нападению со стороны неизвестных вандалов. 8 мая монумент облили красной краской. Тогда в посольстве России в Австрии осудили действия "трусливых вандалов" и призвали власти страны как можно скорее и решительнее отреагировать на случившееся.