Военнослужащие из Самарской области пообщались с родными благодаря телемосту

Фото: пресс-служба правительства Самарской области.

Накануне Дня защитника Отечества военнослужащие из Самарской области смогли увидеть своих родных. Все благодаря телемосту, который для них организовали губернатор Дмитрий Азаров, командарм Андрей Колотовкин и Министерство обороны РФ.

– Вы в полной мере можете сегодня отмечать этот праздник вместе с нашими доблестными воинами, которые здесь несут службу – с честью и достоинством. Я горд тем, что у меня есть такие земляки, – обратился губернатор к родственникам военнослужащих.

Родные бойцов собрались в Доме офицеров Самарского гарнизона. Многие благодарили ребят, которые сейчас на переднем рубеже, желали им мужества, терпения и стойкости.

– Мы тебя любим, хотим поздравить. Здоровья тебе, благополучия! Служи честно и возвращайся с победой. До встречи! – пожелал отец своему сыну военнослужащему.

Общение длилось около 1,5 часов, в течение которых родные участников СВО также поговорили с командирами своих сыновей и мужей. Они отметили, что телемост играет для них важную роль.

– Повидалась с братом. Очень приятно было увидеть родное лицо, мы не виделись давно, в последнее время крайне редко созванивались. Спасибо за организацию такого телемоста, очень рада иметь возможность вживую, глаза в глаза поздравить, – рассказала одна из участниц встречи.

На обеспечение всесторонней поддержки военнослужащих и их семей сейчас направлено все внимание властей всех уровней. Это подчеркнул в своем Послании Президент России Владимир Путин.

– Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты, – отметил Глава государства, говоря о создании специального государственного фонда для адресной помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации.

При формировании этой инициативы был учтен успешный опыт Самарской области. В регионе уже реализуется комплексный подход к оказанию поддержки семьям военнослужащих по принципу социального паспорта каждой семьи. Также внедряется программа «Возвращение» для помощи людям, возвращающимся из зоны СВО.