Пользователи Twitter осудили премьер-министра Испании Санчеса после визита на Украину Фото: REUTERS

Пользователи Twitter негативно отреагировали на слова премьер-министра Испании Педро Санчеса, который побывал с визитом на Украине.

Политик разместил у себя в соцсетях видео, в подписи к которому говорилось, что Россия, по его мнению, не сможет победить и что вся Испания на стороне Киева. Однако под его постом подписчики не согласились с мнением премьера.

- Далеко не все, часть из нас на стороне Путина, - пишут пользователи Twitter .

Также некоторые из читателей обратили внимание, что Санчес не должен говорить за всех, даже несмотря на то, что он политик.

- Я категорически против всей ситуации, не надо говорить за меня! - возмущаются люди под публикацией. - Вся Испания? Даже в нашем правительстве есть те, кто поддерживает Путина.

Ранее сообщалось, что Санчес попал под шквал критики пользователей Twitter после того, как опубликовал в этой социальной сети видео своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО с требованием к Путину прекратить спецоперацию. Читатели сочли высказывания Санчеса и его тон "неуместными".