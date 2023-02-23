Рубена Варданяна сняли с должности главы правительства Нагорного Карабаха Фото: ТАСС

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян уволил с поста госминистра Рубена Варданяна. Об этом сообщило армянское госагентство «Арменпресс». Президент непризнанного государства поблагодарил бывшего предпринимателя за работу.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов начать практическое взаимодействие с представителями армянской общественности Карабаха, если Варданян уйдет с поста главы правительства. После этого Арутюнян опубликовал указ об освобождении Рубена Варданяна с должности государственного министра.

Президент непризнанного Арцаха (самоназвание Карабаха) отметил работу уволенного премьера, поблагодарив за то, что тот разделял ответственность в отношениях.

Напомним, отказавшийся от российского гражданства и решивший уехать из РФ предпринимателя Рубен Варданян был назначен госминистром 4 ноября 2022 года. Он входил в топ-200 самых богатых людей планеты по мнению «Форбс», когда решил сменить свою карьеру в бизнесе на политическую.