Четыре человека погибли и двое пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Казахстане

Фото: МЧС Казахстана

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 АО "Казавиаспас" в Западно-Казахстанской области Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

- Поисковая группа МЧС уже добралась до вертолета. Погибли четыре человека, два пострадали, - сообщили в ведомстве.

Незадолго до этого сообщалось, что 23 февраля вертолет совершил жесткую посадку в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области. Он проводил облет трубопровода по заказу компании "Казтрансойл".

Также в этот день сообщалось, что вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Хамид Саджади, потерпел крушение при посадке на юге стране в городе Бафт. Чиновника госпитализировали с незначительными травмами. Всего в аварии пострадали 16 человек. Советник министра погиб на месте крушения.

А до этого сайт KP.RU писал, что в Грузии в пятницу разбился вертолет пограничной полиции, в котором находились медики и спасатели. В сеть попало видео катастрофы. На нем видно, что вертолет начинает вращаться вокруг своей оси, потом накреняется и падает.