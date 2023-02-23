Страны G7 планируют выделить Украине 39 млрд долларов в 2023 году Фото: REUTERS

Страны G7 в 2023 году планируют выделить Украине 39 млрд долларов финансовой помощи. Об этом говорится в совместном документе, принятом по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков участников «Большой семерки», которая состоялась в Бангалоре. Японские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что будет озвучено совместное заявление.

— На 2023 год, в соответствии с нуждами правительства Украины, мы увеличили наши обязательства бюджетной и экономической поддержки до 39 млрд долларов, — говорится в документе, выпущенном по итогам встречи в Бангалоре.

Отметим, что «Большая семерка» провела собрание в четверг, 23 февраля. В пятницу, 24 февраля, там же в Бангалоре пройдет аналогичная встреча в формате стран G20.

Ранее Минфин США сообщил о планах предоставить Украине 10 млрд долларов экономической помощи. Глава ведомства Джанет Йеллен призвал Международный валютный фонд запустить программу финансирования Киева.