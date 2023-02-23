Шойгу: попытки Запада расчленить Россию с помощью конфликта на Украине обречены на провал Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества, отметив. Он отметил, что Запад стремится к тому, чтобы расчленить РФ и лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал, подчеркнул глава оборонного ведомства.

Как сообщил Сергей Шойгу, вооруженные силы России защищают национальную безопасность и гарантируют стабильное развитие. Запад планировал использовать Украину для угроз РФ, но эти попытки успешными не будут, благодаря героизму и мужеству воинов. Министр обороны обратился к тем, кто сейчас находится на фронте.

— Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг, — сказал Шойгу.

Также глава оборонного ведомства России поблагодарил всех, кто поддерживает российских военных, что помогает им «достойно выполнять свой долг.

Ранее россиян с Днем защитника Отечества поздравил Владимир Путин.