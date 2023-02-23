Кардиолог назвала самые вредные продукты для ЖКТ

Кардиолог Павличенко назвала пакетированные соки и сладости самыми вредными продуктами для ЖКТ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко в беседе с «Газета.Ru» заявила, что самыми вредными для работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) являются продукты, богатые сахаром и бедные пищевыми волокнами, такие как сладости, газированные напитки и пакетированные соки.

Павличенко сообщил, что самыми вредными для ЖКТ будут продукты глубокой переработки, поскольку содержат рафинированные углеводы. «При регулярном употреблении они нарушают нормальную работу кишечника», - уточнила она.

Специалист заявила, что для желудочно-кишечного тракта будут вредны сахар и сладости, избыточное потребление которых повредит балансу кишечного микробиома, а также может вызвать жировое перерождение печени. Кроме того, вредным будет и красное мясо, а также продукты его переработки.

«Советую употреблять красное мясо не чаще двух раз в неделю и обязательно в сочетании с овощами, а мясопродукты - как можно реже», - сообщила специалист.

Ранее сотрудники пермского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики назвал продукты, которые могут спровоцировать рак. Как писал ФАН, эксперты включили в этот список рафинированный сахар, полуфабрикаты, а также белую муку, хлопья и лапшу быстрого приготовления.

Врач-педиатр Елена Игринева в беседе с RT предупредила, что леденцы, ириски и жевательные конфеты является худшими сладостями для ребенка, указав на возможность появления кариеса и аллергии.