Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали в турецкой провинции Хатай 23 февраля

В турецкой провинции Хатай 23 февраля зарегистрировали землетрясение магнитудой 5 Фото: REUTERS

В турецкой провинции Хатай произошло ещё одно землетрясение. Толчок магнитудой 5 зафиксировали сейсмологи на глубине 9,76 км. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

Землетрясение произошло в районе Дейне в Хатае, около 18:53 в четверг, 23 февраля.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Напомним, первые землетрясения в Турции произошли 6 февраля. Одно из них оказалось крупнейшим в истории страны. После этого зарегистрировали уже свыше 8,5 тыс. подземных толчков. По последним официальным данным в общей сложности жертвами стихии стали более 43,5 тыс. человек.

Ранее доктор физико-математических наук Пулинец назвал сроки повторных землетрясений в Турции. По его прогнозам, толчки будут продолжаться в течение следующих двух недель.