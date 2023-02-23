Дерматолог назвала способы для сохранения ровной и сияющей кожи Фото: Shutterstock

Медицинский директор клиники Concern, дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова в беседе с «Газета.Ru» заявила, что для здоровой и красивой кожи нужно разнообразить рацион питания определенными продуктами, а особенно важны те, что содержат бетакаротин и лютеин

«Эти антиоксиданты отвечают за нормальное развитие клеток кожи и здоровый цвет лица. Бетакаротином богаты красные тыквы и морковь, а лютеином - оранжевые апельсины, мандарины, дыня, абрикосы, персики, шпинат, брокколи и листовая капуста», - рассказала эксперт.

Агафонова также напомнила о разрушительном воздействии солнечных лучей. По ее словам, от этого может спасти селен, источником которого являются бразильские орехи, брокколи, рыба, помидоры, яйца, а также проростки пшеницы.

Специалист также заявила о важности витамин С, который содержится в чернике, черной клубнике, апельсинах, смородине, а также киви и брокколи, что ускоряет заживление прыщей, придавая также коже естественное сияние.

Ранее дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала «Российской газете», что после праздников у многих могут возникнуть проблемы с кожей из-за неправильного питания, а также чрезмерного употребления алкоголя и плохого сна. Эксперт рекомендовала соблюдать питьевой режим в рамках 1,5 литра в зависимости от веса.

Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Ломанова рассказала, что делать для замедления старения кожи. Как писал «Пятый канал», для сохранения свежести и красоты необходимо сбалансировать питание, обеспечивая достаточное количество жиров, белков и углеводов, а также поддерживать питьевой режим.