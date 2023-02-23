Депутат Смолин призвал сделать сдачу ЕГЭ добровольной Фото: Анастасия ОСИПОВА

Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с Lenta.ru рассказала о необходимо перевести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в добровольный режим.

Смолин заявил, что свыше 60% учеников после девятого класса идут в систему профобразования. По его словам, это все происходит из-за нежелания сдавать ЕГЭ. Как заявил депутат, на фоне оттока учащихся старших классов из региональные учебные заведения рискуют теперь закрыться, а сокращение количества сельских школ он назвал частично результатом Единого государственного экзамена.

«Русский народ, в том числе и молодёжь, на выдумки хитер, и сейчас фактически через черный ход наша идея реализована … С нашей точки зрения, лучше было бы официально сделать ЕГЭ добровольным, чем получить такой результат», - заявил он.

Тем не мене, Смолин отметил пользу ЕГЭ, указав на то, что при помощи этого экзамена отмечается увеличение числа абитуриентов из регионов, которые поступают в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщал телеканал «360», первый зампред думского Комитета по культуре Александр Шолохов заявил о необходимости реформы образования в России, также указав на ЕГЭ.

В начале февраля 2022 года, Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором подготовило новый порядок проведения ЕГЭ. Как писал ФАН, согласно документу, учащимся разрешат менять список предметов, которые указаны ими в заявлении.