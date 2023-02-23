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НовостиОбщество23 февраля 2023 17:59

Депутат Смолин призвал сделать сдачу ЕГЭ добровольной

Парламентарий указал на сокращение количества сельских школ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Депутат Смолин призвал сделать сдачу ЕГЭ добровольной

Депутат Смолин призвал сделать сдачу ЕГЭ добровольной

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с Lenta.ru рассказала о необходимо перевести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в добровольный режим.

Смолин заявил, что свыше 60% учеников после девятого класса идут в систему профобразования. По его словам, это все происходит из-за нежелания сдавать ЕГЭ. Как заявил депутат, на фоне оттока учащихся старших классов из региональные учебные заведения рискуют теперь закрыться, а сокращение количества сельских школ он назвал частично результатом Единого государственного экзамена.

«Русский народ, в том числе и молодёжь, на выдумки хитер, и сейчас фактически через черный ход наша идея реализована … С нашей точки зрения, лучше было бы официально сделать ЕГЭ добровольным, чем получить такой результат», - заявил он.

Тем не мене, Смолин отметил пользу ЕГЭ, указав на то, что при помощи этого экзамена отмечается увеличение числа абитуриентов из регионов, которые поступают в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщал телеканал «360», первый зампред думского Комитета по культуре Александр Шолохов заявил о необходимости реформы образования в России, также указав на ЕГЭ.

В начале февраля 2022 года, Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором подготовило новый порядок проведения ЕГЭ. Как писал ФАН, согласно документу, учащимся разрешат менять список предметов, которые указаны ими в заявлении.