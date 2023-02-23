Небензя: ЕС «проглотил» взрывы на «Северных потоках», чтобы не вызвать недовольство США Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации рассказал, что Евросоюз закрывает глаза на подрыв «Северных потоков», так как не хотят вызывать недовольство США.

По словам российского постпреда, Европа практически преклоняется перед Америкой, и чтобы Вашингтон оставался доволен, заметают факты диверсии на магистральном газопроводе «под ковер». При этом Небензя напомнил, что «Северные потоки» строились, в том числе, и на средства инвесторов из Европы.

— О какой самостоятельной роли ЕС и Европы в целом можно говорить в таких обстоятельствах? И уж во всяком случае одно можно сказать наверняка: после столь грубых политических и экономических просчетов шансы у Европы стать одним из полюсов нарождающегося многополярного мира стремятся к нулю, — сказал постпред России в ООН.

Напомним, о том, что взрывы на «Северных потоках» — дело рук Вашингтона, стало известно благодаря американскому журналисту Сеймуру Хершу. В своих публикациях он рассказал, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом 2022 года.