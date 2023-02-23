Экс-глава Европарламента Бузек заявил об ущербе промышленности ЕС из-за антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В промышленности Европейского союза возник значительный пробел из-за введенного в Евросоюзе эмбарго на российский уголь. Такое заявление сделал бывший председатель, ныне депутат Европарламента от Польши Ежи Бузек. Текст его обращения оказался в распоряжении Lenta.ru.

В своем обращении Бузек напоминает, что эмбарго на российский уголь был введен в апреле 2022 года. Как политик отмечает, санкции были введены и в отношении коксующегося угля, который он называет «одним из важнейших видов сырьевых ресурсов» Европейского союза, а также ключевым ингредиентом для производства стали.

«Россия была третьим по величине экспортером коксующегося угля в ЕС. Кроме того, Россия была вторым, а Украина третьим по величине источником импорта стали для ЕС», - сказано в заявлении экс-главы Европарламента.

По его словам, на фоне этого сейчас в промышленности Европейского союза возник значительный пробел. «В результате европейская сталелитейная промышленность должна заполнить значительный пробел, чтобы поддерживать производство и удовлетворять спрос в период резкого скачка цен на энергоносители в Европе», - сказано в сообщении.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями», комментируя трудности с принятием десятого пакета санкций, заявил, что ряд европейских стран понимает, что антироссийские санкционные ограничения наносят им больше вреда.

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости отказаться от санкционной политики. Как сообщал телеканал «360», глава ведомства заявил, что стоимость энергоресурсов и инфляция очень сильно выросли.