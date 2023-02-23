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НовостиОбщество23 февраля 2023 19:17

Жители Донецка заявили французскому телеканалу, что уверены в победе России в СВО

В эфире France 3 донбассовцы рассказали о своей уверенности в победе российских ВС
Мила ГЕНЬ
Жители Донецка заявили французскому телеканалу, что уверены в победе России в СВО

Жители Донецка заявили французскому телеканалу, что уверены в победе России в СВО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Репортер Люк Лакруа в сюжете для телеканала France 3 провел опрос жителей Донецка. Их спрашивали, поддерживают ли они Россию и верят ли в победу в спецоперации. Все опрошенные прохожие оказались единодушны в этом вопросе и ответили утвердительно на оба вопроса.

— Конечно! По-другому и быть не может, — ответила одна из опрошенных женщин.

Другая ответила, что Донбасс не мог пойти другим путем, кроме как стать частью «нашей» России.

Жители Донецка безоговорочно поддерживают курс Москвы и верят в скорую победу, признал французский репортер, подытожив результаты проведенного опроса. Кроме того, Лакруа рассказал об обстрелах с украинской стороны, а также показал последствия ударов по гражданской инфраструктуре.

Ранее французы высмеяли слова президента Макрона о невозможности победы России.