Шольц назвал неразумным нападать на Россию с отправленным ВСУ оружием Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «не очень разумным» возможное использование поставляемого Украине оружия для нападений на территорию России. При этом саму военную помощь Киеву политик продолжает считать допустимой.

Глава правительства Германии отметил, что Запад будет продолжать поддерживать Украину «до тех пор, пока это необходимо». В очередной раз Шольц выступил в защиту подхода ФРГ к поставкам оружия Киеву. Действия Германии эффективно защищают Украину, отметил канцлер.

ФРГ продолжает выступать с призывами отправить на Украину как можно больше вооружения и техники.

Ранее Шольц рассказывал, что не считает поставки оружия Киеву причиной продления конфликта. Массовая помощь ВСУ поможет быстрее завершить спецоперацию, уверен канцлер ФРГ. По его мнению, большое количество западного оружия у украинских военных вынудит Россию признать бесполезность СВО и отступить.