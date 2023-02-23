Нуланд заявила о готовности США к переговорам с Россией по ДСНВ «хоть завтра» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель госсекретаря по политическим делам США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы «хоть завтра» начать переговоры с Россией по вопросам Договора СНВ, если к этому готова РФ. Об этом политик рассказала ТАСС. Она отметила, что Вашингтон готов разрешить инспекции.

Викторию Нуланд спросили о том, смогут ли США приступить к переговорам без обвинений и предварительных условий. В очередной раз политик заверила, что Вашингтон хочет вернуться к переговорам и обеспечить соблюдение СНВ. Шаг России Нуланд назвала «безответственным».

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Связано это с нарушениями США договоренностей. В МИД России заявили, что Москва готова возобновить сотрудничество, если Вашингтон выполнит все, что необходимо, чтобы исправить нарушения.

Законопроект о приостановке соглашения уже получил одобрение парламента и Совфеда РФ,