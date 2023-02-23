Госдеп: Письменный набор от Путина стал самым дорогим презентом Байдену в 2021 году Фото: REUTERS

Подаренный президентом РФ Владимиром Путиным его американскому коллеге Джо Байдену письменный набор хохломы «Москва» стал самым дорогим подарком хозяину Белого дома в 2021 году, такие данные опубликовал госдепартамент.

Путин и Байден обменялись подарками в ходе саммита в Женеве в 2021 году.

Как указано в ежегодном отчете, набор российского президента стал самым дорогим презентом за 2021 год и его стоимость оценивается в 12 тысяч долларов.

Как писал сайт CHEL.KP.RU, в июне 2022 года президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием экс-главу Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и вручил имениннику шахматы и две сабли, которые сделали златоустовские мастера из Челябинской области.

Еще одним подарком от российского лидера стала скульптура «Возвращающийся наездник», которая была сделана правнуком знаменитого петербургского скульптора Лансере.