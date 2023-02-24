Variety: продюсер Харви Вайнштейн дополнительно получил 16 лет тюрьмы за изнасилование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн дополнительно приговорен к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании, об этом сообщило издание Variety.

В статье уточнялось, что все обвинения касались изнасилования женщины, проходящей в деле как «Джейн Доу» - без указания реального имени.

По данным издания, речь идет о модели из одной из европейских стран.

Как писал сайт KP.RU, в начале 2020 года Верховный суд штата Нью-Йорк огласил приговор Харви Вайнштейну – 23 года лишения свободы. За принуждение к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли в 2006 года и изнасилование актрисы Джессики Манн 18 марта 2013 года.

Характерно, что обе жертвы по горячим следам не обратились в полицию. И лишь в 2017 году, когда Харви свергли с киноолимпа и на него со всех сторон посыпались обвинения в сексдомогательствах, вспомнили про «изнасилования».