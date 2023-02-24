Генассамблея ООН приняла антирроссийскую резолюцию о принципах мира на Украине Фото: REUTERS

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине»,посвященную годовщине специальной военной операции, об этом сообщило агентство ТАСС.

«ГА ООН приняла в четверг в ходе спецсессии по Украине антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине СВО», - написало издание.

За документ проголосовала 141 страна, против - 7, включая Россию, Белоруссию, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею. Отмечалось, что 32 делегации воздержались, в их числе Китай.

При этом в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривающие в том числе призыв к переговорам и запрет поставок вооружений Киеву.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля 2023 года постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что предложенные президентом Украины Зеленским условия мирного соглашения заведомо неприемлемы.

«Все эти украинские инициативы, будь то некая «формула мира» или «саммит мира», являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект. Заложенные в них условия являются заведомо неприемлемыми», – пояснил дипломат.

По мнению Небензи, так называемый «мирный план» Зеленского выглядит как насмешка.

15 ноября 2022 года глава МИД России Сергей Лавров в ходе итогового брифинга на саммите G20 назвал неадекватными требования Украины к переговорам с Россией.