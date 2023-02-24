Нуланд: США беспокоит возможная помощь России со стороны Китая в конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США озабочены возможной помощью Российской Федерации со стороны Китая в конфликте на Украине, об этом сообщила в интервью агентству ТАСС замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«В контексте нашей озабоченности по поводу того, будет ли Китай вносить свой вклад в российскую военную машину сейчас…. Мы ведем с Китаем откровенные разговоры и продолжим это делать», - заявила Нуланд.

Как писал сайт KP.RU, 22 февраля 2023 года руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР по иностранным делам Ван И заявил, что Китай намерен проводить самостоятельную внешнюю политику.

«Китайская сторона будет, как и ранее, твердо придерживаться объективной и беспристрастной позиции и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса», – сказал дипломат.

19 февраля 2023 года госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания России «летальной» военной помощи в ее действиях на Украине.