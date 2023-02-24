Госдеп: США относятся скептически к плану КНР по разрешению конфликта на Украине Фото: REUTERS

США скептически относятся к предлагаемому КНР плану мирного урегулирования на Украине, об этом заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Что касается сообщений о предлагаемом Китаем плане мирного урегулирования, у нас есть основания для скепсиса», - сказал Прайс.

Дипломат уточнил, что в Вашингтоне не склонны доверять анонсированной Пекином инициативе.

По словам Прайса, «Китай, с одной стороны, стремится сохранить нейтралитет в ситуации вокруг Украины, а с другой активно оказывает поддержку Москве».

Как писал сайт KP.RU, 20 февраля 2023 года Bloomberg сообщало, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине включает кроме прочего призыв к прекращению огня и поставок вооружения Киеву.

При этом в плане Пекина нет призыва к России отвести войска, на чем настаивают страны Запада.

22 февраля дипломат Ван И на встрече с президентом Путиным заявил, что Китай высоко ценит готовность России урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров.

В МИД России сообщали, что китайские партнеры ознакомили их с соображениями относительно коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию.