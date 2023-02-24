Полковник Макгрегор напомнил Киеву о тактике Суворова Фото: EAST NEWS

Украинским военным необходимо помнить, что армия России всегда была способна в решающие моменты обхитрить противника, об этом заявил американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В разговоре он напомнил о тактике Суворова, благодаря которой тот выигрывал генеральные сражения.

«Давайте… вспомним о полководце Александре Суворове. Его тактикой было выставлять большое количество стрелков в авангарде, чтобы создать завесу из дыма и пламени на поле боя», - сказал офицер.

«Противник не мог ничего разглядеть. Люди не знали, где расположена основная атакующая сила русских. А когда до врага доходило, было уже слишком поздно», - объяснил Макгрегор.

Как писал сайт KP.RU, 22 февраля 2023 года Макгрегор заявил, что увеличение натовских поставок Киеву может привести к тому, что прямой стороной конфликта также станут Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

«Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий», - сказал офицер.

По словам Макгрегора, Польша неоднократно подталкивала НАТО к прямому столкновению с Россией.

Полковник предупредил, что «поэтому не стоит исключать ее скорого прямого вмешательства в конфликт».

В начале февраля этого года экс-советник сообщал, что Украина распадается как государство, и единственным спасением для Зеленского и его команды будет бегство в Польшу.